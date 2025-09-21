Mourinho zadovoljan: ‘Ivanović je pokazao da ima ono što treba mladom igraču’

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Jose Mourinho vodio je Benficu do pobjede 3:0 protiv Porta u portugalskoj Primeiri u svojoj prvoj utakmici poslije povratka u klub.

U nadoknadi prvog poluvremena Benfica je povela golom Sudakova, dok je u 59. minuti Pavlidis pogodio s bijele točke za 2:0. Pavlidis je bio razigran tijekom utakmice te je upisao dvije asistencije. Drugu je ostvario u 64. minuti kada je pogodak za 3:0 postigao hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović koji je bio precizan s deset metara. Bio je to Ivanovićev drugi prvenstveni pogodak ove sezone.

Ivanović je počeo utakmicu za Benficu, a zamijenjen je u 72. minuti.

“Na kraju utakmice razmišljao sam o 25 godina koje su proletjele, ali koje nisu promijenile moju narav, strast, način života i rada. Vratio sam se u veliki klub, u giganta. Imao sam priliku raditi s Realom, Interom, Manchesterom, Romom, sve su to veliki klubovi. Ali sada sam ponovno u prilici voditi jednog pravog giganta i to je ono što me dovelo ovdje”, komentirao je Mourinho koji nije skrivao zadovoljstvo hrvatskim igračem:

“Početak s pobjedom bio je ključan. Momčad je pokazala ozbiljnost i želju za dominacijom, posebice u drugom poluvremenu. Franjo Ivanović odigrao je sjajno i svojom realizacijom potvrdio mirnoću i odvažnost koja je potrebna mladom igraču.”