Mourinho suspendiran, kažnjen i Livakovićev trener!

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Profesionalni nogometni disciplinski odbor Turske nogometne federacije (TFF) suspendirao je trenera Fenerbahčea Josea Mourinha na jednu utakmicu te otprilike oko 2.600 eura kazne.

Mourinho nije jedini u slavnom turskom klubu kojega je tamošnja Disciplinska komisija kaznila.

Dopredsjednik kluba Acun Ilıcalı kažnjen sa 600 tisuća lira (oko 16000 eura), a trener vratara Fenerbahčea, nekadašnji trener vratara Dinama – Sandro Žufić – kažnjen je s dvije utakmice zabrane i novčanom kaznom od oko 2000 eura. Odlućeno je i da se Salvatoreu Fotiju, jednom od trenera Fenerove momčadi, izrekne zabrana od dvije utakmice i novčana kazna od 117 tisuća lira, oko 3100 eura kazne. Predsjednik Trabzonspora, Ertuğrul Doğan, kažnjen je sa oko 12.000 eura kazne.

Govoreći za televiziju beIN Sports, Mourinho je kritizirao suca Oguzhana Cakira i VAR suca Atille Karaoglana.

“Krivim ljude iz Fenerbahčea koji su me doveli ovamo. Rekli su mi samo pola istine. Nisu mi rekli cijelu istinu jer da su mi rekli cijelu istinu, ne bih došao. Ali, s pola istine i mojim dečkima borimo se protiv protivnika i sustava. On (Karaoglan) je bio spreman da dosudi dva penala koje sudac nije dosudio, a onda je pio turski čaj kada je bio čist penal za nas, a on ga nije dosudio”, rekao je The Special One.

Fener je trenutno na trećem mjestu u Turskoj prvoj ligi, pet bodova iza vodećeg Galatasaraya.

“Čovjek utakmice bio je Atilla Karaoglan”, dodao je Mourinho.

