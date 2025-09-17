Mourinho se vraća na klupu Benfice?

Podijeli :

AP Photo/Khalil Hamra via Guliver

Portugalski prvoligaš Benfica planira zaposliti Portugalca Josea Mourinha kao svog novog trenera, objavila je u srijedu portugalska televizijska postaja RTP.

Nakon poraza od 2-3 u Ligi prvaka kod kuće od Qarabag Agdama, Benfica, za koju igra hrvatski nogometaš Franjo Ivanović, preko noći je raskinula ugovor sa svojim sadašnjim trenerom, Portugalcem Brunom Lagom.

POVEZANO Benfica nakon povijesnog debakla otpustila trenera

Mourinho, bivši menadžer Chelseaja, Real Madrida i Manchester Uniteda, zadnji trenerski posao imao je u Fenerbahčeu, gdje je dobio otkaz 29. kolovoza, samo dva dana nakon što je njegovu momčad eliminirala iz kvalifikacija za Ligu prvaka baš Benfica.

Ako se ova vijest potvrdi to će značiti da se 62-godišnji Mourinho vraća u Benficu koju je kratko trenirao Benficu 2000. godine, kada je naslijedio Juppa Heynckesa.