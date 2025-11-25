Mourinho imao lijepe riječi za Ivanovića: ‘To što sam ga zamijenio nema veze sa zalaganjem’

Podijeli :

Valter Gouveia/SPP via Guliver

Benficin trener Jose Mourinho rekao je uoči današnje utakmice s Ajaxom da je hrvatski nogometni napadač Franjo Ivanović "sjajan momak koji daje sve od sebe na treninzima i utakmicama", čime je odbacio medijske napise da je u njegovoj nemilosti.

“Kada udaraju uvijek u istu stvar, ne sviđa mi se, ali razumijem. Kada lažu, smeta mi, i to jako”, izjavio je 62-godišnji Mourinho u ponedjeljak na konferenciji za medije.

Portugalac je u petak tijekom Kup utakmice s trećeligašem Atleticom zamijenio na poluvremenu četvoricu igrača, među kojima i 22-godišnjeg Ivanovića, pri rezultatu 0:0. Nakon susreta je rekao da je htio zamijeniti devet igrača zbog nedovoljnog zalaganja, ali ih nije mogao toliko promijeniti. Benfica je na kraju pobijedila s 2;0.

“Ivanović puno radi te daje sve od sebe na treninzima i na utakmicama. To što sam ga zamijenio nema veze sa zalaganjem”, istaknuo je Mourinho u Amsterdamu uoči utakmice s Ajaxom u Ligi prvaka. “On je sjajan momak koji puno radi”, dodao je.

Ivanović je prije četiri mjeseca došao iz belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura, što je bio najveći transfer nekog hrvatskog nogometaša ljetos. Kod trenera Brune Lagea je igrao u početnoj postavi, ali krajem rujna je na klupu sjeo Mourinho i promijenio formaciju.

U sustavu s jednim napadačem prednost daje grčkom reprezentativcu Vangelisu Pavlidisu pa je hrvatski napadač odigrao ukupno 14 minuta tijekom posljednje četiri prvenstvene utakmice.

“Ivanoviću nije išlo dobro, ali on je besprijekoran kada je riječ o profesionalizmu. Kada netko izmišlja nešto o igračima koji su mi dragi, smeta mi”, rekao je Mourinho.

Pavlidis je također stao u obranu hrvatskog reprezentativca.

“Bio sam na njegovom mjestu”, rekao je 27-godišnji Pavlidis koji je došao u klub godinu dana prije Ivanovića.

“Stvari će krenuti nabolje u drugom dijelu sezone. Potreban je karakter za igranje u Benfici, a također i vrijeme za prilagodbu na novo okruženje, novog trenera…”, dodao je.

Pavlidis je u 80 utakmica za Benficu zabio 45 golova i upisao 16 asistencija. Ivanović je dosad sudjelovao u 20 utakmica, ulazeći u posljednje vrijeme s klupe, pri čemu je zabio 5 golova, a jednom je asistirao. Prošle sezone je u Belgiji zabio 21 gol u 47 utakmica, uz sedam asistencija.

Ajax i Benfica, jedine momčadi Lige prvaka sa sva četiri poraza u početna četiri kola, odmjerit će snage večeras s početkom u 18.45 sati.

Benfica se u portugalskom prvenstvu nalazi na trećem mjestu nakon jedanaest odigranih kola, sa šest bodova zaostatka za vodećim Portom.

Ajax, za koji igra hrvatski branič Josip Šutalo, zauzima šesto mjesto u nizozemskom prvenstvu, s 14 bodova zaostatka za PSV-om.

