Mourinho i Icardi ušli u verbalni okršaj, sve je započelo zbog rukometa

Verbalni okršaj između Maura Icardija i Josea Mourinha postao je hit na društvenim mrežama, a sve je započelo Mourinhovom objavom u kojoj je čestitao portugalskoj rukometnoj reprezentaciji na polufinalu Svjetskog prvenstva.

Međutim, priložena slika—nedosuđeno igranje rukom Davinsona Sancheza iz Galatasaraya—otkrila je Mourinhovu skrivenu poruku usmjerenu prema ljutom rivalu.

Icardi, napadač Galatasaraya, nije propustio priliku za odgovor pa je na društvenim mrežama objavio korice knjige s uplakanim Mourinhom i natpisom “The Crying One”, aludirajući na njegov poznati nadimak “A Special One”. Mourinho je brzo uzvratio na tiskovnoj konferenciji, istaknuvši:

“Ja sam A Special One, ne The Special One. I to onaj s karijerom koja traje 25 godina i s 26 osvojenih trofeja. Što se tiče Icardijevog statusa… On je a goat i odbijam komentirati riječi goata. On je prevelik.”

Mourinhova izjava izazvala je lavinu reakcija jer su navijači počeli raspravljati o njegovoj namjeri. Dok neki smatraju da je GOAT (Greatest of All Time) bila ironična pohvala, drugi su uvjereni da je goat ovdje korišten u doslovnom smislu, sugerirajući na jarca—simbol koji može asocirati na rogove. Bez obzira na pravo značenje, jasno je da je Mourinho još jednom pokazao svoju sposobnost igranja psiholoških igara, a rasprava o njegovoj izjavi neće se stišati tako brzo.