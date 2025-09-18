Mourinho: ‘Fenerbahče nije bio moj kulturni i nogometni nivo’

Podijeli :

AP Photo/Ana Brigida

Jose Mourinho (62) službeno je preuzeo funkciju trenera Benfice, s kojom je potpisao ugovor do kraja sezone 2026./27. U klub se vraća nakon 25 godina, budući da je upravo u Benfici započeo svoju profesionalnu trenersku karijeru. Ugovor uključuje klauzulu prema kojoj se druga godina može jednostrano prekinuti unutar deset dana nakon završetka tekuće sezone.

Mourinho dolazi kao zamjena za Bruna Lagea, koji je dobio otkaz nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a zanimljivo je da je upravo Lageova Benfica izbacila Mourinho iz natjecanja dok je vodio Fenerbahče – klub koji ga je potom i otpustio.

Na predstavljanju u Lisabonu, Mourinho se osvrnuo na to razdoblje:

„Preuzimanje Fenerbahčea bila je pogreška. To nije bio moj kulturni ni nogometni nivo. Dao sam sve od sebe, ali Benfica je moj pravi dom. Ovo je razina na kojoj pripadam – najveći europski klubovi“, izjavio je Portugalac.

Mourinhov prvi mandat u Benfici bio je vrlo kratak – vodio je momčad u samo 11 utakmica, a otišao je zbog političkih previranja unutar kluba. I sada se vraća u sličnim okolnostima – predsjednik Rui Costa pokušava zadržati poziciju uoči izbora zakazanih za 25. listopada.

U momčadi Mourinha čeka i jedan od najperspektivnijih mladih napadača Europe – hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (21), koji je ovoga ljeta stigao iz belgijskog Uniona za 22.8 milijuna eura. Pod prethodnim trenerom, Lageom, upisao je devet nastupa, postigao dva pogotka i dodao jednu asistenciju.