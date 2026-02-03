Modrićev komentar na objavu Benzeme izazvao lavinu reakcija, evo što pišu navijači

3. velj 2026
AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Izazvao je pravu lavinu reakcija.

Bivši francuski nogometni reprezentativac Karim Benzema (38) napustio je saudijski Al Ittihad i karijeru će nastaviti u konkurentskom Al Hilalu.

Benzema je napustio Al Ittihad nakon što se posvađao s vodstvom kluba oko prijedloga za produženje ugovora. Francuski mediji navode kako je za konkurentski Al Hilal potpisao ugovor do lipnja 2027.

Kapetan Hrvatske Luka Modrić javio se svom bivšem suigraču u komentaru na objavi.

“Novo poglavlje”, napisao je Modrić uz nekoliko emotikona i pružio podršku Benzemi.

U samo nekoliko sati Modrićev komentar skupio je gotovo dvadeset tisuća lajkova, a Saudijci su u komentarima masovno počeli zazivati dolazak hrvatskog kapetana u njihovu ligu.

Saudijski navijači jasno su dali do znanja da bi ga rado vidjeli ponovno u istoj momčadi s Benzemom.

