Modrićev komentar na objavu Benzeme izazvao lavinu reakcija, evo što pišu navijači

Bivši francuski nogometni reprezentativac Karim Benzema (38) napustio je saudijski Al Ittihad i karijeru će nastaviti u konkurentskom Al Hilalu.
Benzema je napustio Al Ittihad nakon što se posvađao s vodstvom kluba oko prijedloga za produženje ugovora. Francuski mediji navode kako je za konkurentski Al Hilal potpisao ugovor do lipnja 2027.
Kapetan Hrvatske Luka Modrić javio se svom bivšem suigraču u komentaru na objavi.
“Novo poglavlje”, napisao je Modrić uz nekoliko emotikona i pružio podršku Benzemi.
U samo nekoliko sati Modrićev komentar skupio je gotovo dvadeset tisuća lajkova, a Saudijci su u komentarima masovno počeli zazivati dolazak hrvatskog kapetana u njihovu ligu.
Saudijski navijači jasno su dali do znanja da bi ga rado vidjeli ponovno u istoj momčadi s Benzemom.
