Modrić ipak neće zaigrati s najdražim suigračem, Brazilac ide Messiju?

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Iako se govorilo da bi Casemiro karijeru mogao nastaviti u Milanu, izgleda da je Brazilac ipak odabrao MLS.

Fabrizio Romano javlja da, Casemiro već duže vrijeme radi na svojem odlasku iz Manchester Uniteda s kojim mu ugovor ističe ovog ljeta.

Casemiro je još od ožujka u pregovorima s Interom iz Miamija, a sada je navodno vrlo blizu dogovora s klubom u kojem igra Lionel Messi. Brazilac želi karijeru nastaviti u MLS-u, ali o tome planira ozbiljnije razgovarati tek nakon završetka sezone.

Iako se spominjala i mogućnost njegova odlaska u Milan, gdje bi ponovno mogao igrati s Lukom Modrićem, svojim omiljenim suigračem iz Real Madrida, čini se da se taj transfer ipak neće realizirati.

Casemiro je u Manchester United stigao u ljeto 2022. iz Real Madrida za 70 milijuna eura. Za Crvene vragove odigrao je 160 utakmica, zabio 26 golova i upisao 14 asistencija.