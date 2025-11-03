MLS objavio plaće nogometaša, evo koliko zarađuju Hrvati

Podijeli :

AP Photo/Matt Patterson via Guliver

MLS svake godine objavljuje te podatke.

Izašao je ovosezonski popis MLS-a na kojemu je vidljivo i koliko zarađuju hrvatski igrači. Prema tim podacima, najplaćeniji Hrvat u MLS-u je Petar Musa.

Najplaćeniji igrač MLS-a je Lionel Messi koji u Inter Miamiju ima godišnju zaradu od gotovo 18 milijuna eura. S otprilike dvostruko manjom plaćom (oko 9.7 milijuna eura) slijedi ga Heung-min Son iz LAFC-a, a na trećem mjestu je Messijev suigrač iz Miamija Sergio Busquets s oko 7.6 milijuna.

Od Hrvata najviše zarađuje Musa (Dallas FC), 2.3 milijuna eura. Iza Muse je Marco Pašalić s 1.4 milijuna eura (Orlando City), zatim Dario Župarić sa 787 tisuća eura (Portland Timbers) dok je golman Charlotte FC-a Kristijan Kahlina iza njih sa zaradom od 684 tisuća eura.

