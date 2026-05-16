Mladu BiH zvijezdu pitali tko je najteži protivnik protiv kojeg je igrao, ovakav odgovor nitko nije očekivao

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Ekipa TRT Balkana boravila je u Eindhovenu gdje je razgovarala s Esmirom Bajraktarevićem, jednim od najperspektivnijih mladih nogometaša Europe i reprezentativcem Bosne i Hercegovine.

Bajraktarević je govorio o svom životnom putu, odrastanju, posebnoj povezanosti s Bosnom i Hercegovinom, plasmanu Zmajeva na Svjetsko prvenstvo, ali i očekivanjima od nastupa BiH reprezentacije na SP-u.

Talentirani BiH nogometaš dotaknuo se jedanaesterca kojim je odveo Zmajeve na SP. Nije imao riječi kojima bi opisao taj osjećaj, ali je podijelio priču o svom ocu, koji nije mogao gledati izvođenje jedanaesteraca.

“Imamo terasu kod kuće, moj babo je izašao i nije mogao gledati. I ovako je virio kroz vrata”, naveo je BiH dragulj.

Koliko pršti od samopouzdanja, otkrio je i odgovor na pitanje tko mu je bio najteži protivnik protiv kojeg je igrao.

“Nitko”, hladno je istaknuo napadač PSV Eindhovena.

Ofenzivac Zmajeva od dolaska u Eindhoven odigrao je za PSV 41 utakmicu u kojoj je postigao sedam golova uz pet asistencija.

Ima i osvojena dva naslova prvaka Nizozemske.

U dresu Bosne i Hercegovine odigrao je 14 utakmica u kojima se jednom upisao u strijelce.

