Mladi Hrvat zabio u doigravanju i pomogao najvećem švicarskom klubu da ostane u elitnom rangu

xPriscilaxBütlerx Sportspressphoto_SPR151232 via Guliver Image

U četvrtak navečer odigrana je uzvratna utakmica doigravanja za posljednje mjesto u švicarskoj Super ligi. U prvom susretu su Aarau i Grasshoppers remizirali 0:0 da bi u drugom Grasshoppers nakon 120 minuta bio bolji s 2:1.

Domaće je u vodstvo doveo mladi hrvatski reprezentativac Lovro Zvonarek. Veznjak na posudbi iz Bayerna je u 30. minuti pogodio za 1:0, no njegova momčad zadržala je prednost samo do 44. minute kada je Elias Filet, bivši igrač Istre 1961, pogodio za 1:1.

Problemi za Grasshoppers nastavili su se u 88. minuti kada je njihov Young-Jun Lee zaradio izravni crveni karton. Uspjela je domaća momčad izdržati do kraja regularnog vremena da bi im u produžecima gosti pružili slamku spasa.

Naime, u 105. minuti je Linus Obexer dobio crveni karton za Aarau, a onda je u 110. minuti Mouhamed Ngom realizirao kazneni udarac za 2:1 Grasshoppersa.

Grasshoppers, najuspješniji švicarski klub s čak 27 naslova, je ovom pobjedom ostao u elitnom rangu. S druge strane, Aarau nije uspio nakon deset godina izboriti povratak u Super ligu. Za to mogu kriviti samo sebe jer su u posljednjem kolu ispustili prednost od 2:0 protiv Yverdona.

Njihov kiks iskoristio je Vaduz, najveći lihtenštajnski klub koji se natječe u švicarskom nogometu kao i svaki klub iz te države. Razlog za to je što u toj zemlji postoji samo Kup natjecanje pa oni šalju tek jednog predstavnika u Europu svake godine i to u najniži rang, odnosno u Konferencijsku ligu.

Zvonarek, 21-godišnji Hrvat, je u ovoj utakmici na terenu bio do 97. minute. On se ovoga ljeta vraća u Bayern gdje ima ugovor do lipnja 2027. godine. Ovo je mladom veznjaku bio tek treći gol u Super ligi ove sezone, a tome je pridodao i dvije asistencije. Uz to, imao je i asistenciju u Kupu gdje je njegova ekipa ispala u polufinalu.