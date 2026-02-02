Mladi Francuz iz Lige petice prelazi kod Saudijaca za 30 milijuna eura

Francuski nogometni prvoligaš Rennes objavio je kako je prodao 18-godišnjeg mladog francuskog reprezentativnog napadača.

Mohamed Kader Meite prelazi u saudijski Al Hilal za 30 milijuna eura.

Meite je ove sezone u 19 nastupa zabio tri gola u svim natjecanjima. Za mladu francusku reprezentaciju dosada je odigrao tri utakmice.

