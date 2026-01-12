Mlađi brat Alena Halilovića zabio u Saudijskoj Arabiji, oduševio još jedan bivši HNL-ovac

Podijeli :

Foto: Screenshot (Instagram: Dino Halilović)

U sportski siromašnom ponedjeljku odigrala se utakmica druge saudijske nogometne lige Divizije jedan. Jedna od utakmica bila je ona između Al-Taeea i Al-Batin. Ova utakmica inače ne bi imala značaj da u pobjedi domaće ekipe od 5:1 jedan od strijelaca nije bio Dino Halilović, mlađi brat Alena Halilovića.

Halilović je ovo ljeto u Saudijsku Arabiju preselio iz Veleža, a u drugoligaškoj momčadi nametnuo se kao starter. U dosadašnjem dijelu sezone upisao je 11 nastupa i jedan gol (u porazu od 5:1 protiv Al-Ule). U ovoj utakmici zabio je gol za 3:0, a prije njega je kod oba gola sudjelovao bivši HNL-ovac Törles Knöll.

Bivši igrač Slaven Belupa i Vukovara 1991 asistirao je za prvi gol te je realizirao kazneni udarac za 2:0. Nijemac je bio dobar i u drugom dijelu te je zabio gol za 5:0. Knoll je trenutačno na osam golova te ga to smješta na sedmo mjesto ligaške ljestvice strijelaca.

Ekipa Al-Taeea nalazi se na 10. mjestu saudijske druge lige s 20. Šesto mjesto, koje vodi u doigravanje za Premier ligu, bježi im sedam bodova.