Miura: Ove godine ću napuniti 59, osjećam da moja strast za nogometom samo raste

Japanski nogometni velikan i bivši igrač Dinama Kazuyoshi Miura (58) rekao je da je gotovo odustao od povratka u japansku ligu prije nego što je potpisao za Fukushima United, dodajući da se nada da će doprinijeti golovima i asistencijama u najnovijem poglavlju svoje karijere koja prkosi godinama.

Miura , poznat kao ‘ Kralj Kazu ‘, prošli je mjesec potpisao ugovor s japanskim trećeligašem, što mu je osiguralo njegovu 41. sezonu kao profesionalnog nogometaša.

Taj potez vraća ga u J-ligu, u treći rang japanske lige profesionalnog nogometa, prvi put od 2021. godine.

“Moja strast raste, što je više slijedim svoju karijeru. Iako starim – ove godine ću napuniti 59 godina, osjećam da moja strast za nogometom samo raste”, rekao je Miura novinarima u Tokiju.

“Dok sam bio u četvrtoj ligi, osjećao sam da se neću moći vratiti u J-ligu osim ako moja momčad ne bude promovirana. Stoga, kada sam primio ponudu od Fukushima Uniteda, moja želja za igranjem u J-ligi postala je još jača.“

Napadač, koji je profesionalnu karijeru započeo u brazilskom klubu Santos 1986. godine, igrao je i za nekoliko europskih klubova diljem Italije (Genoa), Hrvatske (Dinamo Zagreb) i Portugala (Oliveirense).

Prošle sezone odigrao je osam utakmica za četvrtoligaški Atletico Suzuka, ne postigavši ​​nijedan gol dok je momčad ispala u japanske regionalne lige.

“Moja očekivanja su ista svake godine – samo želim biti na terenu barem jednu minutu ili jednu sekundu duže. To je stvarno to“, dodao je Miura.

“Malo je teško to izraziti brojkama, ali volio bih moći zabijati golove ili asistirati. Ako je to ono što najviše pomaže momčadi, onda mislim da ću se u potpunosti posvetiti toj ulozi.“

Miura je postigao 55 golova u 89 nastupa za Japan nakon što je debitirao 1990., ali je izostavljen iz sastava za njihov prvi nastup na Svjetskom prvenstvu 1998., prije nego što se 2000. povukao iz međunarodnog nogometa.