Midtjylland uoči Rijeke kiksao u prvenstvu

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DANIELxSTENTZ via Guliver Image

U četvrtom kolu danske Superlige Midtjylland, sljedeći protivnik Rijeke u Konferencijskoj ligi, je gostovao kod Lyngbyja te je remizirao s 1:1.

U prvom poluvremenu nije bilo golova pa se na prvi pogodak čekalo do 50. minute kada je Stanley Iheanacho zabio za vodstvo Midtjyllanda. Nisu gosti iz Herninga dugo držali do vodstvo jer je već u 59. minuti Lyngby preko Gustava Fraula zabio za izjednačenje.

Do kraja susreta nije bilo golova te su se obje ekipe zadovoljile s bodom.

Od početka susreta na travnjaku je bio Martin Erlić, hrvatski reprezentativac koji je prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige propustio zbog crvenog kartona. Nakon toga je ponovno postao standardni član svoje ekipe.

Nakon tri odigrana kola (prošlo kolo je odgođeno Midtjyllandu) imaju sedam bodova dok Lyngby nakon četiri kola ima tek dva boda te je pretposljednji na tablici Superlige.

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