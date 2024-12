Messijev nekadašnji suigrač iz Barcelone postao novi trener Inter Miamija

Podijeli :

AP Photo/Silvia Izquierdo via Guliver

Novi trener Intera iz Miamija Javier Mascherano rekao je da vjeruje da je sposoban predvoditi ekipu.

Mascherano je prošli tjedan potpisao trogodišnji ugovor, a na klupi Intera zamijenio je Gerarda Martina, koji je napustio klub iz privatnih razloga. U Interu će raditi sa najvećom zvijezdom kluba Lionelom Messijem, sa kojim je svojevremeno igrao u Barceloni i reprezentaciji Argentine.

„To što sam u mogućnosti biti trener ovog kluba je vrlo ambiciozan projekt“, dodao je Mascherano.

On je tri godine stariji od Messija, a trenirat će i Luisa Suareza, Jordija Albu i Sergija Busquetsa, sa kojima je igrao u Barceloni.

„Ne samo da imam prijateljski odnos sa Leom, u ovoj ekipi su još trojica sa kojima sam dugo igrao i prijatelj sam. To neću negirati. Ali morate odvojiti stvari, jedno je posao, a drugo je prijateljstvo“, naveo je Mascherano.

On je do nedavno radio sa reprezentacijom Argentine uzrasta do 20 godina i olimpijskom reprezentacijom. Nogometni savez Argentine oslobodio ga je posljednje dve godine ugovora.

„Veoma sam zahvalan Argentini na razumijevanju da je ovo veliki korak za mene i na tome što su mi dozvolili da preuzmem posao“, rekao je Mascherano.

Uprava Intera je prije pet godina htjela angažirati Mascherana, da igra za klub 2020. godine, a godinu dana kasnije da preuzme treninge u nogometnoj akademiji. To se nije ostvarilo, ali se 40-godišnjak sada vratio kao trener prve momčadi.

„Oduvijek sam mislio da bi mogao biti sjajan mentor. Pet godina kasnije, on je ovdje. To je sudbina“, rekao je jedan od vlasnika Intera Jorge Mas.