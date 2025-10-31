Messi zarađuje uvjerljivo najviše u Americi

Podijeli :

xUlisesxNaranjox via Guliver

Udruga igrača američke MLS lige (MLSPA) objavila je godišnji popis plaća, a treću godinu zaredom na vrhu je Lionel Messi, zvijezda Inter Miamija.

Argentinski čarobnjak drži prvo mjesto s godišnjom plaćom od 20,45 milijuna dolara. U taj iznos nije uključeno njegovo nedavno produljenje ugovora.

Na drugom mjestu je Son Heung-min, as Los Angelesa, koji zarađuje 11,15 milijuna, dok je treći Messijev klupski suigrač Sergio Busquets s 8,78 milijuna zelenih novčanica. Četvrti je Miguel Almirón iz Atlante sa 7,87 milijuna, dok je peti Hirving Lozano sa 7,63 milijuna dolara.

Kad se pogleda koliko klubovi izdvajaju za plaće, Inter Miami je daleko ispred svih. S potrošnjom od 48,97 milijuna dolara, klub s Floride ispred je prvog pratitelja za čak 18,87 milijuna dolara. Na drugom mjestu je Los Angeles s 30 milijuna dolara, dok je treća Atlanta s 28,5 milijuna dolara.

Ipak, Inter Miami će iduće sezone osloboditi značajan dio budžeta, gotovo 15 milijuna zelenih novčanica, zbog umirovljenja Sergija Busquetsa i Jordija Albe, što otvara prostor za dovođenje novih zvijezda.