Messi zabio nova dva gola, skinuo je Ronaldov rekord

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Inter je u prvoj utakmici osmine finala MLS-a pobijedio Nashville u Miamiju 3:1, stekavši veliku prednost prije uzvratne utakmice, a Lionel Messi postigao je dva gola.

Messi je s ova dva gola dostigao brojku od 891 gola. Nije sustigao Cristiana Ronalda po ukupnom broju golova, ali je mu je na neki način ‘preoteo’ njegov rekord.

S 38 godina i 122 dana, Messi je sada najmlađi nogometaš koji je dosegao 890 golova. Kada je postigao svoj 890. gol, Ronaldo je imao 39 godina i 89 dana.

Također postoji velika razlika u broju utakmica koje su ovoj dvojici bile potrebne da dosegnu 890. Messi je to učinio u 1131 utakmici, dok je Portugalcu trebalo 1220 utakmica da postigne ovaj podvig.

Messi je postigao najviše golova u karijeri za Barcelonu – 672. Slijede ga po broju golova za argentinsku reprezentaciju – 114, zatim za Inter (73) i za Paris Saint-Germain – 32.

Messi također ima 399 asistencija.

Messiju je pred prvu utakmicu uručena Zlatna kopačka, nagrada za najboljeg strijelca ligaške sezone u kojoj je postigao 29 golova u 28 utakmica.