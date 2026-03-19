Messi zabio 900. gol karijere, to je za nogom pošlo još samo njegovom najvećem rivalu

Podijeli :

(AP Photo/Marta Lavandier) via Guliver Image

U uzvratnoj utakmici CONCACAF Kupa prvaka (sjevernoamerička Liga prvaka) Lionel Messi je sa svojim Inter Miamijem lovio četvrtfinale u dvomeču s Nashville SC-om. Do toga nisu došli jer su remizirali s 1:1 i ispali na račun gola u gostima. No, Messi je svejedno u ovom susretu došao do velikog uspjeha za svoju karijeru.

Nakon prvih 90 minuta rezultat je bio 0:0, a i nakon tog susreta je Inter Miami odigrao remi bez pogodaka (Charlotte FC) što je značilo da je legendarni Argentinac u ovom susretu tragao za svojim 900. golom u karijeri.

Messiju nije trebalo dugo da dođe do tog uspjeha jer je već u sedmoj minuti pogodio iza leđa Briana Schwakea te je tako s 38 godina došao do 79. gola za Inter Miami i 900. u karijeri. Prije njega to je uspjelo samo Cristianu Ronaldu pa se tako Argentinac i Portugalac još jednom nalaze u velikom rivalstvu.

Argentinac je, naravno, najviše golova zabio za Barcelonu. U redovima katalonskog velikana suparničke vratare svladao je čak 672 puta.

Messijeva ekipa na kraju je ipak ispustila prednost te je Nashville s 1:1 na račun gola u gostima izborio četvrtfinale CONCACAF Kupa prvaka, odnosno tamošnje Lige prvaka.