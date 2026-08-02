Messi opet u dresu Intera, Suarez briljirao, Casemiro postigao autogol u debiju

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(AP Photo/Rebecca Blackwell) via Guliver Image

Lionel Messi ponovno je zaigrao za Inter Miami. Samo 13 dana nakon što je s Argentinom odigrao finale Svjetskog prvenstva u SAD-u, 39-godišnji čarobnjak vratio se klupskim obvezama u remiju protiv Columbus Crewa (2:2) na krcatom Nu Stadiumu u Miamiju.

Messi je u igru ušao s klupe u 53. minuti uz prave ovacije s tribina, zamijenivši Dániela Pintéra. Već tri minute kasnije bio je blizu pogotka na dodavanje Luisa Suáreza, no njegov udarac lijevom nogom prohujao je pokraj bliže vratnice.

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Prvo poluvrijeme proteklo je u znaku Luisa Suáreza. Urugvajski veterana najprije je fantastičnim projektilom s distance doveo domaćine u vodstvo, a potom pred kraj poluvremena asistirao Noah Allen za 2:1.

Međutim, gosti su do svog prvog izjednačenja stigli nakon nepromišljenog poteza u obrani Miamija — brazilski veznjak Casemiro, koji je upisao debitantski nastup pred domaćim navijačima, pogodio je vlastitu mrežu. Bio je to njegov prvi autogol još od 2011. godine kada je nastupao za São Paulo. Konačnih 2:2 i bod gostima donio je Brais Méndez sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca u 84. minuti.

Podsjetimo, Messi i De Paul dobili su odmor nakon finala Svjetskog prvenstva 19. srpnja protiv Španjolske, no svoj 21 dan predaha koji im je osigurala FIFA ipak nisu posve iskoristili.

Inter Miami se nakon ovog remija i dalje nalazi na drugom mjestu Istočne konferencije, s dva boda zaostatka za vodećim Nashvilleom.