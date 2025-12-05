Messi najavio finale i osvrnuo se na njemačku legendu: ‘Lijepo ga je vidjeti u MLS-u’

Podijeli :

(AP Photo/Rebecca Blackwell) via Guliver Image

Leo Messi sprema se za svoje prvo finale MLS Cupa, u kojem će njegov Inter Miami odmjeriti snage s pobjednicima Zapadne konferencije, Vancouver Whitecapsima. Argentinski as uoči susreta istaknuo je kako se veseli ponovnom dvoboju s Thomasom Müllerom, čiji je dolazak u Vancouver dodatno podigao važnost finala i kvalitetu lige.

Messi je naglasio da je sretan što se njemački veteran pridružio MLS-u, jer njegova prisutnost podiže ugled natjecanja. Podsjetio je da se Miami i Vancouver dobro poznaju iz ranijih ogleda te pohvalio stabilnost Whitecapsa tijekom sezone. Istaknuo je da je Müller još više osnažio suparnika i da Inter Miami očekuje vrlo zahtjevna utakmica.

„Lijepo je vidjeti Müllera u MLS-u i kakav utjecaj donosi,“ rekao je Messi. „Već smo se susretali s Vancouverom i znamo koliko su kvalitetni. Izbacili su nas iz CONCACAF Lige prvaka i cijelu su godinu igrali na visokoj razini. Očekuje nas izuzetno težak dvoboj, a Müller ih čini još boljima – donosi im dodatnu taktičku jasnoću i iskustvo. Finale će biti posebno i nadamo se da će prevagnuti na našu stranu.“

Ovaj susret mogao bi ujedno biti i posljednji u karijerama Jordija Albe i Sergija Busquetsa. Messi je naglasio da bi osvajanje trofeja bilo iznimno važno, ne samo za njih dvojicu, nego i za cijeli klub. Smatra da bi naslov bio savršen oproštaj njegovih dugogodišnjih suigrača i trenutak koji bi ostao u trajnom sjećanju.

„Bilo bi predivno – za mene, za njih, za sve nas,“ rekao je Messi.

„Završiti karijeru s još jednim trofejem bio bi idealan kraj. Nakon svih uspjeha koje su ostvarili, dodati još jedan i oprostiti se od SAD-a s titulom… to bi bilo nešto doista posebno.“