Messi ima novog trenera. Na klupu Intera iz Miamija stiže njegov prijatelj

AP Photo/Chris Arjoon via Guliver

Aktualni prvak američke profesionalne nogometne lige MLS Inter iz Miamija za novoga je trenera imenovao 62-godišnjeg Guillerma Hoyosa, dugogodišnjeg prijatelja najveće zvijezde kluba i ponajboljeg igrača svih vremena Lionela Messija.

Hoyos je dosada bio sportski direktor kluba, a na mjestu trenera zamijenio je još jednog Argentinca Javiera Mascherana, koji je u utorak napustio klub iz osobnih razloga.

Hoyos je još na početku Messijeve karijere bio njegov mentor u Barceloni te je taj dvojac nerazdvojan već dva desetljeća. No, u svom uvodnom obraćanju medijima u novoj ulozi Hoyos je rekao kako prijateljstvo neće biti prepreka kada je u pitanju disciplina na treninzima.

“Prijateljstvo ne znači kako ćemo lebdjeti nam njim svakoga dana i gledali mu u lice. Dijelimo prijateljstvo koje traje godinama od posla”, rekao je Hoyos.

Argentinski stručnjak bi trebao voditi momčad do kolovoza kada bi klupsko vodstvo trebalo pronaći trajnije rješenje.