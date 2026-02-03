Marko Tolić odlazi iz Europe u Kinu?

Podijeli :

slovan_skalica034 via Guliver

Bivši dinamovac mogao bi otići iz Europe.

Marko Tolić mogao bi napustiti Slovan Bratislavu i otići put Kine.

Prema izvješćima koja su se pojavila u kineskim medijima i na društvenim mrežama, hrvatski ofenzivni veznjak je blizu prelaska u Zhejiang FC, a spominje se i da je posao u završnoj fazi te da bi se transfer mogao finalizirati nakon razgovora i logistike odrađene u Dubaiju.

Ugovor sa Slovanom mu istječe krajem ove sezone, a službene potvrde klubova još nema.

Zhejiang je nedavno napustio Franko Andrijašević, ali čini se kako klub planira nastaviti dovoditi Hrvate. Tolić prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura i u Zhejiangu bi trebao biti drugi najvrijedniji igrač u klubu. Prvi je Rumunj i bivši igrač PAOK-a Alexandru Mitriță, koji vrijedi četiri milijuna eura.