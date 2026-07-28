Majer seli u Grčku, a od tog transfera zaradit će čak četiri hrvatska kluba! Evo i koliko

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Lovro Majer trebao bi postati novi igrač AEK-a iz Atene.

Grci su s Wolfsburgom usmeno dogovorili transfer vrijedan nešto više od 6 milijuna eura, a hrvatski veznjak trebao bi potpisati četverogodišnju vjernost. Majer već u utorak stiže u Nizozemsku gdje se AEK nalazi na pripremama i obaviti liječnički.

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Uključujući bonuse, Majer će srušiti rekord Orbelína Pinede (plaćenog 6,5 milijuna eura) i postati najskuplje pojačanje u povijesti AEK-a, piše grčka Gazzetta, a ujedno i jedan od najplaćenijih igrača kluba.

Zbog Fifinog fonda solidarnosti, zaradu čekaju i hrvatski klubovi: Lokomotivi pripada 150 tisuća, Dinamu 105 tisuća, Dubravi 30 tisuća, a Trnju 15 tisuća eura.