Majer o dolasku u AEK: ‘Imam priliku boriti se za mjesto u Ligi prvaka’

Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer novi je igrač grčkog prvaka AEK-a, s kojim je potpisao ugovor na četiri godine, objavio je u srijedu atenski klub.

Vezni 28-godišnji igrač u AEK dolazi iz njemačkog Wolfsburga u kojem je proveo posljednje dvije sezone. Upisao je 75 nastupa u svim natjecanjima, postigao 10 pogodaka i zabilježio 11 asistencija.

“Lovro nam je jasno dao do znanja da želi novi sportski izazov”, izjavio je sportski direktor Pirmin Schwegler za internetsku stranicu njemačkog kluba koji je ispao u drugu ligu.

“S AEK-om se sada pojavila opcija koja ima smisla za obje strane. Zahvaljujemo Lovri na svemu što je pružio u našem dresu i želimo mu sve najbolje u budućnosti“, dodao je.

Dva kluba nisu objavila vrijednost transfera. Majerova cijena kreće se oko 8 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

“Nakon tri godine došlo je vrijeme da prihvatim novi sportski izazov. U AEK-u imam priliku boriti se za mjesto u Ligi prvaka. Ovom prilikom želio bih zahvaliti navijačima, suigračima i svima u klubu. U Wolfsburgu sam se uvijek osjećao kao kod kuće te klubu želim samo najbolje u budućnosti“, poručio je Majer.

Za Hrvatsku je upisao 38 nastupa, no donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije ga bio pozvao na Svjetsko prvenstvo završeno ovaj mjesec u SAD-u.

“Odlazak u redove grčkog velikana predstavlja novi izazov za hrvatskog veznjaka, koji će ondje imati priliku ponovno preuzeti važnu ulogu i dobiti kontinuitet nastupa. U AEK-u će pokušati vratiti formu zbog koje je svojedobno bio jedan od najtraženijih hrvatskih veznjaka te ponovno postati igrač oko kojeg će se graditi napadačka igra momčadi“, poručili su iz HNS-a.

Majer je karijeru započeo u Lokomotivi, a 2018. je prešao u zagrebački Dinamo s kojim je osvojio naslove hrvatskog prvaka 2019. i 2020. te dvostruku krunu 2021. godine.

U ljeto 2021. ga je Rennes doveo za 13 milijuna eura, a u francuskom klubu je odigrao 79 utakmica, postigao devet pogodaka i upisao 16 asistencija. Dvije godine poslije Wolfsburg je za njegov transfer izdvojio 25 milijuna eura.