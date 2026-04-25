Ludogorec kiksao na domaćem terenu: Sve su dalje od apsolutnog europskog rekorda

Podijeli :

Guliver Image

U 31. kolu bugarske EFBET lige Ludogorec je na domaćem terenu imao priliku dobro započeti "ligu za prvaka". Od 12 sati i 15 minuta ugostio je CSKA 1948 iz Sofije te je tražio pobjedu kojom bi se približio vodećem Levskom na sedam bodova zaostatka. Međutim, najuspješniji bugarski klub u novijoj povijesti izgubio je s 2:1 te je pao na treće mjesto.

U osmoj minuti poveo je gostujući CSKA golom Briana Gabriela Sobrera da bi Ludogorec izjednačio u 18. minuti preko Ericka Marcusa. Činilo se da bi domaći mogli preokrenuti susret, no u 26. minuti ponovno je poveo CSKA. Strijelac je ovaj put bio Mamadou Diallo.

Do kraja poluvremena domaći su izjednačili, no drugi gol Marcusa poništen je zbog zaleđa. Aktualni bugarski prvak pritiskao je do kraja, ali gostujuća momčad je izdržala te je slavila s 2:1.

Ovim porazom Ludogorec je pao na treće mjesto bugarske lige te je sve izglednije kako neće uspjeti doći do 15. uzastopnog naslova. Tako će i dalje dijeliti rekord s gibraltarskim Lincolnom i latvijskim Skontom iz Rige koji su također 14 puta u nizu osvojili domaće prvenstvo.

Nitko u povijesti europskih natjecanja nije 15 puta zaredom osvajao naslov. Trenutačno na listi osvojenih titula zaredom vodi Ludogorec, no kada se taj niz prekine vodstvo će preuzeti Crvena zvezda koja je sve bliže devetom uzastopnom trofeju u srpskoj Super ligi.

