Ludnica u Belgiji: Ivan Leko slavio u spektaklu od osam golova!

Podijeli :

Gvg via Guliver

U jednoj od najluđih utakmica sezone Club Brugge Ivana Leke je u 20. kolu belgijske lige slavio na gostovanju kod Genka rezultatom 5:3.

Domaćin je otvorio susret agresivno, no gosti su bili konkretniji i kažnjavali svaku slabost u obrani. Već u 13. minuti Hugo Vetlesen zabio je za 0:1 nakon dobro uvježbane akcije iz kuta, a devet minuta kasnije Romeo Vermant povećao je prednost na 0:2.

Genk se brzo vratio u igru pogotkom Yire Sora u 24. minuti, no gosti opet bježe na dva pogotka prednosti preko Vanakena. A onda se u drugom dijelu potpuno razbuktalo.

U 51. minuti Daan Heymans smanjio je na 2:3 nakon ubačaja iz prekida, a u 76. minuti kada je Junya Ito nakon sjajnog prodora pogodio za 3:3 te se činilo kako bi Genk mogao u potpunosti preokrenuti.

Samo četiri minute nakon izjednačenja, Aleksandar Stanković je s ruba kaznenog prostora silovitim udarcem pogodio suprotni kut za 3:4, a konačan rezultat postavio je Cisse Sandra u sudačkoj nadoknadi, kada je njegov udarac uz odbijanac završio u mreži za 3:5.