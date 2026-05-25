Ludilo u Cordobi: Belgrano za tri minute srušio River Plate za prvu titulu u povijesti

Po prvi puta u svojoj dugoj povijesti nogometaši Belgrana su osvojili naslov prvaka Argentine i to pobjedom u finalnom ogledu 3:2 protiv uglednog River Platea. Cordoba je time osvojila naslova prvaka argentinske Aperture što je klubu, koji je osnovan daleke 1905. godine, premijerni naslov u povijesti.

Nevjerojatno veselje navijača Belgrana je bilo time veće jer su u Cordobi, na stadionu Mario Kempes, njihovi miljenici gubili 0:1 i 1:2 do 85. minute, ali su na kraju iz svega ipak izašli kao pobjednici.

River Plate je poveo već u 18. minuti kada je strijelac bio Colidio, dok je Morales izjednačio na 1:1 u 26. minuti. Do novog vodstva River Plate je stigao nakon sat vremena igre kada je za 2:1 pogodio Galvan. Tako je bilo sve do same završnice kada je na scenu stupio 30-godišnji Nicolas Fernandez.

Prvo je u 85. minuti pogodio s bijele točke za 2:2, a samo tri minute kasnije bio je strijelac za konačnih 3:2 i ludo slavlje navijača Belgrana. Pobjeda Belgrana je bila zaslužena jer je taj sastav imao veći broj dobrih prilika u finalnom dvoboju.

Prethodno je Belgrano u četvrtfinalu bio bolji od Union de Santa Fea s 2:0, dok je u polufinalu nadjačao Argentinos Juniors nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.