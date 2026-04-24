Luda sezona u jednoj ligi – pet kola prije kraja ne zna se tko će biti prvak, tko će u Europu, kao i tko će ispasti!

ATEUSZ SLODKOWSKI CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver

U poljskoj Ekstraklasi ćemo ove sezone vidjeti ludi rasplet.

Pet kola prije kraja gotovo ništa nije odlučeno – ni prvak, ni putnici u Europu, pa čak ni klubovi koji ispadaju.

Prema analizi Football Meets Data, jedne od najpoznatijih statističkih nogometnih platformi, riječ je o statistički najnepredvidljivijoj ligi koju su ikada pratili.

“Je li ovo najnepredvidljivija liga koju smo ikad analizirali? Statistički gledano – da. Koristimo Monte Carlo simulacije za oko 60 natjecanja i Ekstraklasa je ona u kojoj su raspodjele mogućih pozicija najravnije. To znači da i model ima najveću nesigurnost gdje će momčadi završiti”, poručili su iz Football Meets Data za sport.pl.