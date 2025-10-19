Lovren i Ivanušec bolji od Vide u grčkom derbiju

Podijeli :

Guliver Image

U derbiju sedmog kola grčkog nogometnog prvenstva PAOK je na gostovanju pobijedio AEK sa 2:0 preuzevši vrh ljestvice.

Pobjedu PAOK-u donijeli su golovi Rahmana Babe (45) i Ioannisa Konstanteliasa (48). Domaćin je od 88. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Harold Moukoudi.

Za AEK je nastupio Domagoj Vida, dok je na drugoj strani igrao Dejan Lovren. Luka Ivanušec nije nastupio za goste iz Soluna.

U ranije odigranom susretu Aris i Panathinaikos su odigrali 1:1, a grčki mediji navode kako će Panathinaikos od idućeg tjedna preuzeti španjolski stručnjak Rafael Benitez (65).

Karol Swiderski je doveo goste u vodstvo u trećoj minuti, a izjednačio je Anastasios Donis u 75. minuti. Tin Jedvaj nije bio u krugu kandidata za gostujući sastav.

Navodi se kako će Benitez potpisati ugovor na 2.5 godine s godišnjom plaćom od 5 milijuna eura, zajedno s osobljem koje će ga pratiti u Grčku. Mediji pišu kako je iskusni trener, koji je osvojio tri europska trofeja (Ligu prvaka, Kup UEFA/Europsku ligu i europski Superkup), tražio od čelnika kluba jamstva u vezi s pojačanjima već ove zime.

Benitez je tijekom karijere vodio Liverpool, Real Madrid, Napoli, Chelsea, Valanciju, Newcastle United, Everton, Valladolid, Osasunu, Tenerife… Posljednji posao je imao na klupi Celte Vigu koju je vodio od srpnja 2023. do ožujka prošle godine.

S Liverpoolom je osvojio Ligu prvaka (2005) i europski Superkup (2005), na klupi Chelsea je osvojio Europsku ligu (2012), a s Valencijom je bio pobjednik Kupa UEFA (2004).

Na ljestvici grčkog prvenstva vodi PAOK sa 17 bodova, Olympiakos ima 16, baš kao i AEK. Panathinaikos je na sedmom mjestu s devet bodova.

