Livakovićev suigrač šokirao iskustvom u Feneru: ‘Pokušali su me dopingirati’

Francuski napadač Allan Saint-Maximin izazvao je burne reakcije nakon što je iznio ozbiljne optužbe protiv Fenerbahčea, kluba za koji je prošle sezone igrao na posudbi iz saudijskog Al-Ahlyja.

U intervjuu na YouTube kanalu Zacka Nanija, Saint-Maximin je otvoreno govorio o navodnim pokušajima dopinga, prijetnjama i potpunom nedostatku empatije tijekom boravka u Turskoj.

“Došao sam do točke u svojoj karijeri gdje se više ne bojim. Pokušali su me dopingirati, ubrizgavali su mi stvari bez ikakvog smisla. Doživio sam potpuno lude situacije u Fenerbahčeu koje su me stvarno pogodile”, rekao je Livakovićev suigrač Saint-Maximin.

Unatoč solidnom početku sezone, njegove su performanse od tada drastično pale, a trener Jose Mourinho otvoreno ga je kritizirao zbog nedostatka predanosti treningu:

“Može uređivati ​​fotografije koliko god želi, ali nije trenirao četiri dana zaredom u posljednja tri mjeseca.”

Francuz tvrdi da nije bilo podrške kluba, čak ni kada je prolazio kroz teške obiteljske trenutke.

“U trenucima kada je moj otac umirao, klub se prema meni ponašao kao da je jedino važno biti na terenu. Nije ih zanimao ljudski aspekt“, rekao je emotivno.

Međutim, Saint-Maximin nije skrivao poštovanje prema treneru Joseu Mourinhu, s kojim je imao otvoren razgovor.

“Razgovarali smo kao ljudi. Imam veliko poštovanje prema Mourinhu, pomogao mi je u mnogim aspektima. Nažalost, nismo ispunili svoje ciljeve, ali su mu i stalno stavljali prepreke na put“, rekao je.

Turski klub nije dugo čekao na odgovor. U službenoj izjavi na društvenoj mreži X (bivši Twitter) najavili su pravne mjere protiv francuskog nogometaša:

“Iznošenje iskrivljenih informacija o liječničkom tretmanu kojem je igrač bio podvrgnut napad je na ugled našeg kluba. Kao Nogometni klub Fenerbahče, upotrijebit ćemo sva pravna sredstva protiv takvih izjava koje štete našem ugledu.”

Izjave Saint-Maximina bacile su novo svjetlo na unutarnje poslove Fenerbahčea, dok je klub pod lupom domaće i međunarodne javnosti. Ostaje za vidjeti kako će se situacija dalje razvijati, ali jasno je da predstoji pravna bitka između dvije stranke koje su do nedavno dijelile isti sportski cilj.

