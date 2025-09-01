Livaković dobio službenu ponudu iz Premier lige? U Fener stiže Ederson

Podijeli :

xSeskimphotox via Guliver

Galatasaray i Fenerbahće borili su se za Edersona, na kraju je Ederson potpisao za Fenerbahče, javlja to Fabrizio Romano.

Iskusni vratar i dugogodišnji vratar Manchester Cityja promijenio je klub nakon niza uspješnih godina i trofeja koje je osvojio na Etihadu.

Edersonu je Pep Guardiola jasno dao do znanja da više ne računa na njega, pa je u City stigao i James Trafford. Očekuje se i dolazak Gianluigija Donnarumme, pa Ederson tamo više ne bi imao mjesta.

S druge strane, turski novinar javlja da bi sadašnji golman Fenera Dominik Livaković mogao u Premier ligu.

“West Ham je poslao službenu ponudu za Dominika Livakovića. Ozbiljno je moguće da ode iz Fenerbahčea. Za golmana vlada veliki interes brojnih europskih klubova. U tijeku su užareni sati”, piše turski insajder Sercan Hamzaoğlu.

Fenerbahče će Cityju platiti oko 14 milijuna eura za iskusnog vratara, Ederson je pristao na sve uvjete i bit će veliko pojačanje momčadi koja je nedavno otpustila Josea Mourinha nakon što ga je Edersonov bivši klub, Benfica, izbacio iz Lige prvaka.

Ederson sada putuje u Istanbul kako bi obavio liječnički pregled i potpisao ugovor.

