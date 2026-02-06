Livaja odlazi iz Hajduka i vraća se u Grčku?! ‘On je poseban slučaj, ali…’

Marko Livaja (32), dugogodišnji kapetan i simbol Hajduka, prema pisanju grčkih medija ponuđen je Panathinaikosu na samom kraju prijelaznog roka.
Zanimanje atenskog kluba pojavilo se uoči dolaska Adriana Jagušića (20), koji iz Slaven Belupa stiže na liječnički pregled i potpis ugovora vrijedan 5,2 milijuna eura, uz dodatne bonuse i postotak od budućeg transfera.
Specijalizirani portal Paopantou piše: “Marko Livaja, bivši napadač AEK-a, ponuđen je Panathinaikosu, koji ozbiljno razmatra dovesti ga. Hajduk je spreman na pregovore oko transfera. Panathinaikos traži napadača koji može igrati i povučenije, pa je zato htio i Tonija Fruka.
Nakon što mu je ponuđen Livaja, u klubu su postali zainteresirani za njega. Livaja je poseban slučaj u Hajduku, ali klub ga je voljan pustiti. Panathinaikos je zainteresiran za transfer, ali i za posudbu. Dokle god su Hrvati voljni pregovarati, sve je moguće. Panathinaikos želi Livaju i svi scenariji se razmatraju. U Hrvatskoj ističu da Livaja, koji ima 32 godine i ugovor do ljeta 2027., može otići i da je njegova moguća destinacija Grčka.”
Livaja je najbolji dio inozemne karijere imao upravo u Grčkoj, gdje je s AEK-om osvojio naslov prvaka 2018., a u Hajduk se vratio 2021. i postao jedna od najvećih klupskih figura s gotovo 100 golova i dva trofeja u Kupu.
Ove sezone njegova uloga se promijenila te je kod Gonzala Garcije češće na klupi, uz četiri gola i tri asistencije u 17 nastupa. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura.
Panathinaikos, nekoć dominantan u Grčkoj, danas je tek peti i daleko od vrha, a u momčadi igra i bivši hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj. Momčad vodi legendarni Rafa Benitez.
