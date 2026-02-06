Livaja odlazi iz Hajduka i vraća se u Grčku?! ‘On je poseban slučaj, ali…’

Zanimanje atenskog kluba pojavilo se uoči dolaska Adriana Jagušića (20), koji iz Slaven Belupa stiže na liječnički pregled i potpis ugovora vrijedan 5,2 milijuna eura, uz dodatne bonuse i postotak od budućeg transfera.

Jagušić obara rekord Slaven Belupa, na transferu će zaraditi i Dinamo

Specijalizirani portal Paopantou piše: “Marko Livaja, bivši napadač AEK-a, ponuđen je Panathinaikosu, koji ozbiljno razmatra dovesti ga. Hajduk je spreman na pregovore oko transfera. Panathinaikos traži napadača koji može igrati i povučenije, pa je zato htio i Tonija Fruka.

Nakon što mu je ponuđen Livaja, u klubu su postali zainteresirani za njega. Livaja je poseban slučaj u Hajduku, ali klub ga je voljan pustiti. Panathinaikos je zainteresiran za transfer, ali i za posudbu. Dokle god su Hrvati voljni pregovarati, sve je moguće. Panathinaikos želi Livaju i svi scenariji se razmatraju. U Hrvatskoj ističu da Livaja, koji ima 32 godine i ugovor do ljeta 2027., može otići i da je njegova moguća destinacija Grčka.”

Livaja je najbolji dio inozemne karijere imao upravo u Grčkoj, gdje je s AEK-om osvojio naslov prvaka 2018., a u Hajduk se vratio 2021. i postao jedna od najvećih klupskih figura s gotovo 100 golova i dva trofeja u Kupu.

Ove sezone njegova uloga se promijenila te je kod Gonzala Garcije češće na klupi, uz četiri gola i tri asistencije u 17 nastupa. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura.

Panathinaikos, nekoć dominantan u Grčkoj, danas je tek peti i daleko od vrha, a u momčadi igra i bivši hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj. Momčad vodi legendarni Rafa Benitez.