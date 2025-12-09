Lionel Messi dobio nagradu za MVP-ja MLS-a

Podijeli :

Inter Miami Lionela Messija osvojio je MLS prvi put u svojoj kratkoj povijesti. U finalu su s 3:1 slavili protiv kanadske momčadi Vancouver Whitecapsa.

Ubrzo nakon kraja sezone podijeljene su i nagrade za najbolje pojedince. Najviše se pratilo kome će otići nagrada za MVP-ja lige, a to je na kraju očekivano pripalo Lionelu Messiju.

Argentinac je kroz regularnu sezonu imao 29 golova, pet više od drugog na listi te 19 asistencija koliko ima i Anders Dreyer. Tako je Argentinac u obje kategorije odnio prvo mjesto, a dobru igru nastavio je i u play-offu gdje je dodao šest golova i devet asistencija.

Tako je Miami osvojio svoj prvi naslov u šestoj sezoni od osnutka. Inače, vlasnik Inter Miamija je legendarni nogometaš David Beckham koji je u svojoj karijeri igrao za velikog rivala Messija, odnosno za Real Madrid.