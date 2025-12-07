Leko se nije mogao suzdržati, žestoko se obrušio na suce: ‘Što rade ljudi u VAR-u? Piju i čekaju vikend?’

Hrvatski nogometni trener Ivan Leko, koji je u subotu navečer s Gentom otkinuo bod na gostovanju kod belgijskog prvaka Union Saint-Gilloisea, žestoko se obrušio na suce ustvrdivši da su trebali poništiti izjednačujući gol domaćina za konačnih 1:1.

“Obično sam jako miran, volim suce i njihov posao te znam da je normalno griješiti. Svi mi griješimo, ali ovo što se večeras dogodilo je nevjerojatno”, izjavio je 47-godišnji Leko na konferenciji za medije u Bruxellesu, na komentar lokalnog novinara da ga nikada nije vidio tako ljutitog.

Gent, koji se nalazi na sredini prvenstvene tablice, poveo je u 4. minuti pogotkom krilnog Matissa Samoisea. Čitav susret odigrao je napadač Wilfried Kanga koji je prošle sezone igrao za zagrebački Dinamo, a ove je u ukupno 15 utakmica za Gent postigao četiri gola uz četiri asistencije.

POVEZANO Lekin Gent na gostovanju otkinuo bodove vodećoj momčadi lige

Union Saint-Gilloise, aktualni prvak i vodeća momčad prvenstva, ušla je u drugi dio puno odlučnije, žestoko pritiskavši goste na kišnom stadionu Joseph Marien. U 77. minuti igrači Genta dva puta nisu uspjeli izbaciti loptu tijekom napada domaćina, a onda je došla do Unionovog braniča Kevina Mac Allistera koji ju je iz blizine poslao u mrežu.

Sudac Simon Bourdeaud’hui je zaustavio igru, a iz VAR sobe su mu javili da je situacija bila čista, te je priznao gol. Leko, koji je tijekom čitavog susreta energično i žustrim gestikulacijama vodio svoju momčad, ljutito je reagirao uz aut liniju tvrdeći da je Mac Allister u začetku akcije igrao rukom. U sučevoj nadoknadi, dok su se nizali novi napadi domaćina, dobio je žuti karton nakon prosvjeda tijekom kojeg je smatrao da je već trebao biti odsviran kraj.

“S jedne strane želim se ispričati sucu zbog svoje reakcije, ali s druge strane i ne želim jer je rekao da je nakon utakmice provjerio spornu situaciju te da je bilo jasno igranje rukom”, rekao je Leko. “Rekao je da mu je žao što nije otišao pogledati VAR snimku. A ja se pitam što rade ljudi u VAR sobi. Piju i čekaju vikend. Zafrkavaju se s poslom i karijerama drugih ljudi“, dodao je.

Odmah nakon sučevog posljednjeg zvižduka Leko je na travnjaku raspravljao s kapetanom Union Saint-Gilloisesa, a također kratko i sa sucem, a onda je čestitao suparničkim igračima pruživši im ruku.

“Union Saint-Gilloise je temeljem svoje igre i presinga zaslužio gol, ali moraš biti slijep da ne vidiš ovo što se dogodilo. Sučev izbor bio je ne otići pogledati VAR snimku. A sada, kada kaže da je pogriješio, što ja imam od toga. Što dobivam tim ‘žao mi je’, ništa, nema sada ‘žao mi je'”, izjavio je Leko.

Ustvrdio je da obično ne govori puno, i da nikada neće, ali da se ne boji reći kako je on vidio tu situaciju.

“Mogu odlučiti što žele, ali ovo je bila sramota”, istaknuo je.

“Trebali bismo govoriti o nogometu i drugim stvarima, ali kada netko govorom tijela pokazuje ‘prijatelju ostani tamo, mi smo provjerili i sve je u redu’, a na kraju kaže da mu je žao…”, dodao je.

Trener domaćih David Hubert nije se složio s Lekinom ocjenom da je bilo igranja rukom prije postizanja pogotka, te smatra da je situacija bila čista.

“No razumijem reakciju (Leke), jako ga poštujem, te je normalno da brani svoju momčad”, izjavio je Hubert dodavši da je Union Saint-Gilloise mogao zabiti još nekoliko golova.

Leko je rekao da je njegova ekipa došla tražiti priliku iz kontranapada pa mu je i bod dobar nakon svega. Bio je nezadovoljan i što sudac nije sudio navodne prekršaje visokog Unionovog napadača Promise Davida pred kraj utakmice.

“Razumijem da je Union prvak, da igra doma, da trenutno nismo na istoj planeti, oni su visoko, a mi nisko pa je dobro da oni pobijede. Ali, prijatelju, to tako ne može”, zaključio je Leko.

Ljetos je preuzeo vođenje Genta nakon što je otišao iz Standard Liega. Bio je trener Hajduka tijekom 2023. godine.