Leko s Bruggeom stigao na korak od naslova u Belgiji

9. svi 2026
U sedmom kolu "lige za prvaka" u belgijskoj Jupiler ligi Club Brugge pod vodstvom Ivana Leke slavio je protiv Sint-Truidensea s 2:0 te je tako napravio novi korak prema naslovu.

U 12. minuti u vodstvo je Club Brugge stigao golom Nijemca Nicola Tresoldija da bi na 2:0 povisio bivši igrač Manchester Cityja Carlos Forbs. Pomoć Bruggeu stigla je u 62. minuti jer je tada Ran Merlen zaradio crveni karton za gostujući Sint-Truidense.

Do kraja susreta se rezultat nije mijenjao pa je momčad bivšeg trenera Hajduka Ivana Leke došla do pobjede od 2:0.

Ovim slavljem je Club Brugge privremeno pobjegao Royale Union Saint-Gilloiseu na +4. Međutim, Royale Union ima i utakmicu manje koju će u nedjelju protiv Mechelena. Club Brugge ligu nije osvojio od 2023./2024., a Leko je jedini ligaški trofej u karijeri podigao baš s Bruggeom. To je napravio u sezoni 2017./2018. kada je s belgijskim klubom osvojio i belgijski Superkup.

