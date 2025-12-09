Leko je napustio Gent, ali im je osigurao i milijunsku odštetu

Podijeli :

xJanxDexMeuleneirx via Guliver

U iznenadnom razvoju događaja u ponedjeljak hrvatski trener Ivan Leko napustio je Gent i postao trener Club Bruggea.

U ponedjeljak poslijepodne Club Brugge objavio je kako Nicky Hayen više nije trener i da je njegov nasljednik Ivan Leko, koji je do sada bio trener Genta.

Hayenu je presudio poraz prošle subote od St. Truidena 3:2, ali i generalno slaba forma u zadnje vrijeme. To mu je bio treći poraz u zadnje četiri utakmice.

Iako je Gent bio šokiran ovom viješću, ipak imaju razloga za slavlje. Naime, Club Brugge platit će milijun eura odštete za Leku.

Leko je Gent vodio od 1. srpnja ove godine te je u 17 utakmica u belgijskom prvenstvu ostvario učinak od šest pobjeda, pet remija i šest poraza i momčad je ostavio na sedmom mjestu ljestvice.