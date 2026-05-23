Leko: Hajduk? Najneugodnije i najlošije iskustvo otkako sam trener

Nogometaši Club Bruggea osvojili su naslov belgijskog prvaka kolo prije kraja sezone.
“Imao sam tu epizodu u Splitu od deset mjeseci. Meni je to najneugodnije i najlošije iskustvo otkako sam trener, 12 godina. Ideš s ogromnom emocijom i ljubavi da nešto napraviš, a ispadne sve naopako. Najveća je razlika u pristupu.
Belgijska liga se zove mala Premier liga, svi znaju da sve puca od intenziteta, presinga i energije. U Hrvatskoj je totalno drugačije. Razina fokusa, discipline, profesionalizma po mom mišljenju i iskustvu nije dovoljna. Razina rada nije dovoljna.
Tu je ogroman problem hrvatskog nogometa jer i dalje živimo samo od talenta, ali talent nije dovoljan bez ogromnog rada, odricanja i truda. Osobno mi je jedan od najdražih komplimenta što sam dobio ove sezone kad smo igrali Ligu prvaka protiv Atletica.
Diego Simeone mi je rekao nakon utakmice da je Club Brugge ekipa koja igra najintenzivniji nogomet u Europi. Ta njegova rečenica i komentar govore najviše o belgijskom nogometu, a ja bih rekao i o modernom nogometu današnjice.”
