Lekin Gent na gostovanju otkinuo bodove vodećoj momčadi lige

xJanxDexMeuleneirx via Guliver Image

U 17. kolu belgijske Jupiler lige je Gent, koji vodi bivši trener Hajduka Ivan Leko, gostovao kod vodeće momčadi Royal Uniona Saint-Gilloisea. Klub hrvatskog trenera vodio je do 77. minute, a onda su ipak ispustili prednost i remizirali na teškom gostovanju.

Odlično je krenulo za Lekinu momčad koja je povela u četvrtoj minuti preko Matissea Samoisea. Odolijevali su potom igrači Genta napadima Union SG-a, ali nisu uspjeli sačuvati prednost do kraja.

Domaća momčad je u 77. minuti preko Kevina Mac Allistera, starijeg brata Alexisa koji igra u Liverpoolu, izjednačili na 1:1. Nakon toga nije bilo pogodaka i obje ekipe su se morale zadovoljiti bodom.

Gentu ovaj bod znači da su ostali na osmoj poziciji dok je Union i dalje na prvoj. Aktualni prvak ima 37 bodova, pet više od drugoplasiranog Club Bruggea.