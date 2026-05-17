Lekin Brugge ‘utrpao petardu’ glavnom konkurentu i sve je bliže tituli

Club Brugge slavio je s visokih 5:0 protiv Royale Union Saint-Gilloisea.

U važnoj utakmici koja je mogla odlučiti putnika za odlazak u Ligu prvaka sljedeće sezone. Club Brugge kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko došao je do pobjede 5:0 protiv Royale Union Saint-Gilloisea. Tom pobjedom otišli su na četiri bodova prednosti. Do kraja belgijske lige ostala su još dva kola pa je ovo i veliki korak prema osvajanju titule.

Utakmica koja bi mogla odlučiti novog prvaka pretvorila se u jednosmjernu ulicu već nakon prvih 45 minuta. Vanaken je probio led u 30. minuti, Seys je ubrzo pogodio za 2:0, a raspoloženi Vanaken je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela povisio na tri razlike. Ni u nastavku susreta Brugge nije pokazao milost, apsolutnom dominacijom dotukli su suparnika do konačnih 5:0.

Leko je belgijski klub preuzeo u prosincu 2025. godine kada su bili treći na tablici sa 32 bodova.