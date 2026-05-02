Legendarni Hulk ima novu ekipu: Ostaje u Brazilu

Iako ima 39 godina, Hulk još ne razmišlja o završetku karijere. Prema informacijama Fabrizija Romana, iskusni Brazilac napustit će Atlético Mineiro i uskoro obući dres Fluminensea.

Ugovor s dosadašnjim klubom raskinuo je sporazumno, a od navijača će se oprostiti 10. svibnja na domaćem susretu protiv Botafoga.

“Sa sobom nosim puno više od titula; nosim vezu koja mi je promijenila život. Atlético Mineiro i njegovi navijači učinili su da se osjećam kao kod kuće od prvog dana i bit ću vječno zahvalan ovom klubu koji sam naučio voljeti. Nadam se da ću vas sve vidjeti u Areni kako bismo se zajedno mogli oprostiti, onako kako ova prekrasna priča zaslužuje: s emocijama, zahvalnošću i velikom proslavom”, izjavio je Hulk za stranicu kluba.

Tijekom karijere Hulk je najveći trag ostavio u Brazilu i Japanu, a igrao je i za Porto te Zenit u Europi. Unatoč godinama, povlačenje mu zasad nije u planu, pa će karijeru nastaviti u Fluminenseu.