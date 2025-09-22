Legendarni Busquets (37) objesit će kopačke o klin

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Sergio Busquets planira završiti svoju bogatu karijeru na kraju sezone 2025. u američkoj MLS ligi, kada završe njegove obveze u Inter Miamiju.

Veznjak, koji je napunio 37 godina, osvojio 32 trofeja s Barcelonom i odigrao 143 utakmice za španjolsku reprezentaciju, odlučio je objesiti kopačke o klin dvije godine nakon što je s Lionelom Messijem prešao u Inter Miami.

Prema napisima koji dolaze iz SAD-a, Busquets je rekao da će se povući kada mu istekne ugovor s Inter Miamijem, krajem 2025. godine.

Bivši svjetski prvak otvoreno je nagovijestio da je kraj blizu, priznavši prošlog ljeta da je “mnogo bliže završetku karijere nego njenom nastavku”. Iako još nema službene potvrde, vjeruje se da će uskoro uslijediti objava.

Busquetsov odlazak u mirovinu označit će odlazak jednog od najodlikovanijih i najinteligentnijih veznih igrača u povijesti nogometa. Za Inter Miami to znači gubitak ključnog igrača koji je, uz Messija i Jordija Albu, činio okosnicu njihovog projekta inspiriranog Barcelonom.

Njegov odlazak stvorit će ogromnu prazninu, iako očekivano produljenje ugovora s Messijem osigurava stabilnost MLS kluba u nadolazećem razdoblju.

Proizvod La Masije, Busquets je debitirao za Barcelonu 2008. pod Pepom Guardiolom i ukupno je odigrao 722 utakmice, što je treći najveći broj nastupa u povijesti kluba.

Postao je sinonim za Barcin tiki-taka stil igre, osvojivši devet naslova La Lige i tri Lige prvaka. Prema izvještajima iz Španjolske, mogao bi se vratiti u Barcelonu u ulozi izvan terena, a nije isključen ni prelazak na trenersku ili ambasadorsku poziciju.