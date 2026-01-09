Legenda Real Madrida zabila treći ovosezonski hat-trick: Trebalo mu je samo 35 minuta

Podijeli :

U 14. kolu saudijske Premier lige Al Kholood je ugostio jaki Al Ittihad koje predvode zvijezde poput Karima Benzeme, Fabinha, N'Gola Kantea i sličnih. Domaćinima protiv teškog protivnika nije pomogao ni rani crveni karton Williama Troost-Ekonga. Nigerijski igrač zaradio je izravan crveni karton u osmoj minuti, a gosti su to iskoristili u nastavku poluvremena. Za to je bio zaslužan samo jedan čovjek, a njegovo ime je Karim Benzema. On je u 13. minuti realizirao kazneni udarac, u 28. je pogodio za 2:0 da bi u 35. minuti kompletirao hat-trick. Francuskom napadaču i legendi Reala ovo je već treći hat-trick sezone. Prvi je zabio u kolovozu protiv Al-Okhdooda (5:2), a drugi je stigao krajem studenog u saudijskom Kupu kralja protiv Al-Shababa. Do kraja susreta je Al-Ittihad zabio još jedan gol, a njega je zabio Saleh Al Shehri, standardni reprezentativac Saudijske Arabije. Ovom pobjedom je Al-Ittihad skočio na peto mjesto saudijske Premier lige. Imaju 26 bodova, a prvi Al-Hilal koji u svim natjecanjima ima čak 18 uzastopnih pobjeda ima devet bodova više.

