Kustošija prodala igrača u Belgiju za dva milijuna eura

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Foto: Royal Antwerp

Belgijski prvoligaš Royal Antwerp službeno je predstavio novo pojačanje. Riječ je o 18-godišnjem Carlosu Danielu Mejiji, mladom ekvadorskom krilnom napadaču koji dolazi iz Kustošijw. Iako detalji transfera nisu službeno objavljeni, prema ranijim informacijama transfernog stručnjaka Fabrizija Romana, belgijski klub za njegov dolazak navodno je platio oko dva milijuna eura.

U službenom predstavljanju Antwerp je o novom igraču napisao:

“Mejia (18) je ljevonogi ekvadorski krilni igrač koji dolazi iz hrvatske NK Kustošije. Daniel je prošao mlađe uzraste u Independiente del Valleu u Ekvadoru, klubu u kojemu su također odgojeni Anthony Valencia i Willian Pacho. Uz svoju brzinu, prodornost i sposobnost eliminiranja protivnika jedan na jedan, on je mladi igrač s velikim potencijalom. Mejia potpisuje četverogodišnji ugovor”

Posljednjih godina Antwerp je zahvaljujući značajnim ulaganjima predsjednika Paula Gheysensa ostvario niz zapaženih uspjeha. Vrhunac tog razdoblja bila je dvostruka kruna 2023. godine te nastup u Ligi prvaka. Međutim, klub se danas nalazi u drukčijoj situaciji.

Zbog poslovnih izazova s kojima se suočava Gheysens, smanjena su financijska ulaganja, a uprava nastoji izgraditi održiviji model poslovanja. Dodatni problem predstavlja izostanak prihoda od europskih natjecanja, zbog čega je klub krenuo u racionalizaciju troškova. Nekoliko igrača s visokim primanjima napustilo je momčad, dok se nova pojačanja traže među mladim i perspektivnim nogometašima koji ne zahtijevaju velika ulaganja.

Mejia se upravo uklapa u takvu strategiju. Tijekom prošle sezone upisao je 26 nastupa za Kustošiju u seniorskoj konkurenciji, a u 19 susreta bio je član početne postave. Bio je jedan od važnijih igrača momčadi koja je izborila plasman u hrvatsku drugu ligu.

U zagrebački klub stigao je tijekom proljeća 2025. godine, nakon što je prethodno nastupao u juniorskom natjecanju 1. NL Centar. Prve seniorske minute upisao je u završnom kolu te sezone protiv Karlovca, kada je odigrao prvo poluvrijeme utakmice koju je njegova momčad izgubila 1:0. Samo 14 mjeseci kasnije ostvario je transfer u jedan od poznatijih belgijskih klubova.

Kustošija je posljednjih godina postala prepoznatljiva po uspješnoj prodaji mladih talenata. Klub vodi poznati hrvatski nogometni menadžer Andy Bara, pod čijim su vodstvom realizirani brojni unosni transferi. Među njima se izdvajaju odlasci Mikayila Fayea u Barcelonu, Rodolfa Aloka u MLS te Dina Klapije u RB Leipzig. Transfer Carlosa Danijela Mejie još je jedan u nizu poslova koji potvrđuju Kustošijin uspješan model razvoja i promocije mladih igrača.