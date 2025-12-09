Kruno Jurčić u Liga kupu upisao drugi najteži poraz trenerske karijere

Podijeli :

Egipatski Pyramids doživio je težak poraz 1:6 u prvom kolu Liga kupa protiv ekipe National Bank Egypt. Gosti su slavili zahvaljujući pogocima Ahmeda Yassera Rayana, Ahmeta Meteba, Mostafe Shalabyja, dvostrukom učinku Youssryja Wahida te Ahmeda Amina Oufa, dok je jedini strijelac za aktualne afričke prvake bio Ahmed Fekry Mohamed.

Hrvatski trener Krunoslav Jurčić odlučio se za veliku rotaciju postave te je u današnjoj utakmici koristio isključivo juniore i kadete. Na taj potez odlučio se u dogovoru s voditeljem akademije i čelnicima kluba kako bi odmorio glavne igrače uoči nastupa na International Cupu, gdje 13. prosinca u polufinalu igraju protiv boljeg iz ogleda Cruz Azula i Flamenga. Pobjednik tog polufinala borit će se za naslov protiv PSG-a četiri dana kasnije.