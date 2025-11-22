Kruno Jurčić pobjedom krenuo u obranu naslova u Ligi prvaka

Podijeli :

U prvom kolu afričke Lige prvaka egipatski Pyramids je pod vodstvom Krune Jurčića slavio protiv nigerijskog Rivers Uniteda. Klub hrvatskog trenera slavio je s visokih 3:0.

U prvom dijelu utakmice mreže su mirovale, a onda se u drugom poluvremenu otvorilo i to jednom igrača. Ahmed Atef zabio je svoj prvi gol u 52. minuti da bi već pet minuta kasnije zabio i drugi.

Nije ni tu stao 25-godišnji Egipćanin. U 72. minuti je kompletirao hat-trick te je donio Pyramidsu prvu pobjedu u ovoj sezoni Lige prvaka. Osim Rivers Uniteda, u skupini A nalazi se i alžirski Berkane te zambijski Power Dynamos.

Podsjećamo, Krunoslav Jurčić je u prošloj sezoni došao do naslova nakon slavlja protiv južnoafričkog Mamelodi Sundownsa.