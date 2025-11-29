Kruno Jurčić nastavlja sjajnu obranu naslova u Ligi prvaka: Njegov Pyramids slavio je na teškom gostovanju

Podijeli :

U drugom kolu afričke Lige prvaka egipatski Pyramids gostovao je kod zambijskog Power Dynamosa te su upisali minimalnu pobjedu 1:0.

Prvo poluvrijeme prošlo je bez golova, ali uz dominaciju Pyramidsa. To im se isplatilo na početku drugog dijela. U 51. minuti zabio je Mohamed Reda, 25-godišnji Egipćanin.

Ispostavilo se da je to bio jedini pogodak na utakmici i Pyramids je upisao drugu pobjedu u ovogodišnjoj Ligi prvaka. U prvom kolu su porazili Rivers United s 3:0. Podsjećamo, prošle sezone je ekipa Krunoslava Jurčića osvojila naslov nakon slavlja u dvomeču protiv Mamelodi Sundownsa.