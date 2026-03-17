Kruno Jurčić izborio polufinale egipatskog Kupa

U četvrtfinalu egipatskog Kupa Pyramids, na čijoj je klupi hrvatski trener Krunoslav Jurčić, slavio je na gostovanju kod Petrojeta s 2:0.
Prvi gol na utakmici stigao je u 28. minuti susreta kada je mrežu domaćina zatresao Zalaka, a potvrda pobjede stigla je u 95. minuti kada je Mostafa Fathi pogodio za 2:0 i prolazak Pyramidsa u polufinale Kupa.
Tamo će Pyramids igrati protiv Enppija, sedmoplasirane ekipe egipatske Premier lige. Momčad Krune Jurčića se u ligi nalazi na drugom mjestu s 43 boda, koliko ima i vodeći Zamalek.
