Krovinović debitirao u brazilskom Gremiju

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U 23. kolu brazilske Serie A je Atletico-MG s visokih 3:0 porazio Gremio u kojem odnedavno igra bivši igrač Hajduka Filip Krovinović.

Već neko vrijeme je hrvatski veznjak član brazilske momčadi, no svoj debi dobio je u nedjelju navečer. Krovinović je susret krenuo na klupi, a na travnjak je stupio u drugom poluvremenu u 46. minuti.

Tada je Atletico Mineiro već vodio s 1:0 golom Vitora Huga. Do kraja susreta je Cuello zabio još dva gola pa je Atletico-MG s ukupnih 3:0 porazio Gremio u Krovinovićevom debiju.

Gremio se nalazi na 15. mjestu Serie A te je dva boda udaljen od ispadanja iz lige, a pet bodova im je udaljen plasman u Copa Sudamericanu iz koje su nedavno ispali u bolivijskog Bolivara.