Krivakov menadžer o izboru kluba: ‘Česi su 10. liga Europe, a HNL 21.’

Luka Kolanović via Guliver Images

Menadžer nogometaša Lokomotive progovorio je o transferu svog igrača.

Fabijan Krivak 2026. godinu počet će najvjerojatnije kao igrač češke Sigme Olomouc. Krivak je pristao na uvjete koji su mu ponuđeni i jedino što stoji od potpisa ugovora jest liječnički pregled, otkriva njegov menadžer Matej Škegro za Germanijak.

“Dogovor klubova je u završnoj fazi, peglaju se neki sitni detalji. Ako sve bude u redu, a nema razloga da ne bude, Krivak će već u ponedjeljak odraditi liječnički pregled”, javio se Škegro.

Komentirao je i izbor lige za mladog talenta.

“Trenutno je Češka 10. liga u Europi, dok je HNL na 21. mjestu. Sami procijenite… Činjenica je kako su Česi u naletu, ulažu puno i napreduju svakim danom”, dodao je Škegro.

Sigma se nalazi na 8. mjestu s četiri boda manje od Libereca koji drži zadnju poziciju za doigravanje. Prvenstvo u Češkoj nastavlja se krajem siječnja, a Fabijan Krivak bi službeni debi mogao imati u dvoboju s Hradecom.